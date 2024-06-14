сегодня в 15:56

В Подмосковье провели занятие по беспилотным авиационным системам

В Подмосковье в рамках программы повышения квалификации «Использование беспилотных авиационных систем в образовании» прошло первое практическое занятие для педагогов и руководителей центров «Точка Роста». Данный курс дал возможность освоить передовые технологии в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Первый поток участников представлял широкий спектр городских округов Подмосковья, включая Богородский, Чехов, Орехово-Зуевский, Электросталь, Павлово-Посадский, Балашиха, Шатура и Талдомский.

Участники занятия изучили различные симуляторы полетов, обновление прошивки автопилота квадрокоптеров, настройку параметров для пилотирования через смартфоны и пульты управления. Особое внимание было уделено настройке аппаратуры радиоуправления и программированию дронов в графической среде.

Эти навыки позволят педагогам формировать и подготавливать команды учеников 5-9 классов для участия в региональном соревновании «Юные пилоты», где школьники смогут применить свои знания в пилотировании и программировании БАС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.