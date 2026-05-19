В Подмосковье провели встречи о применении ИИ в школах

Межмуниципальные методические встречи о применении искусственного интеллекта в образовании прошли 15 мая в Ногинске и 18 мая в Королеве. В них приняли участие более 230 педагогов, методистов и руководителей школ из разных округов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Встречи «Цифровая перезагрузка без барьеров: область ИИзменений» состоялись на базе Академии творчества в Ногинске и лицея № 5 в Королеве. Участники обсудили, как искусственный интеллект помогает сокращать рутинную нагрузку, готовить уроки, разрабатывать задания и развивать творческий подход в обучении.

Эксперты КУРО, СберОбразования, ГГТУ и Ногинского колледжа представили практические кейсы и современные цифровые инструменты. Ирина Салыгина, советник при ректорате КУРО, рассказала о возможностях сервиса «Ассистент преподавателя» для автоматического анализа уроков и поделилась опытом его внедрения в Дмитровском городском округе.

Надежда Каменских, кандидат экономических наук и заведующая кафедрой математики и экономики ГГТУ, представила модель сценариев использования ИИ при подготовке будущих учителей и примеры авторских образовательных продуктов. Директор Ногинского колледжа Андрей Чистовой продемонстрировал IT-проекты студентов. Для участников также организовали шесть тематических секций и мастер-студии «Педагогическая вертушка», где показали проекты школьников и студентов с применением ИИ и робототехники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.