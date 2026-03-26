сегодня в 18:29

В Подмосковье провели вебинар по профориентации школьников

Вебинар для учреждений дополнительного образования прошел 24 марта в Подмосковье и был посвящен реализации модели профориентации «Билет в будущее», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие организовали корпоративный университет развития образования и областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи Московской области.

Основной темой стала роль дополнительного образования в реализации единой модели профориентации «Билет в будущее».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.