В Подмосковье провели вебинар о трудоустройстве студентов с инвалидностью

Сергиево-Посадский социально-экономический техникум 20 октября организовал вебинар о сопровождении трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Вебинар «Эффективные механизмы сопровождения трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» прошел при поддержке центра инклюзивного профессионального образования подмосковного колледжа «Энергия». Его цель — создать единое информационное и методическое пространство для повышения уровня и качества трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью.

К дистанционной встрече присоединились заместители директоров по учебно-производственной работе, руководители и сотрудники служб содействия трудоустройству выпускников, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги и тьюторы профессиональных образовательных организаций и вузов Московской области.

Участники обсудили сопровождение студентов с интеллектуальными нарушениями — от профориентации до адаптации на рабочем месте. Также рассмотрели механизмы содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с позиции куратора группы. Специалисты представили технологии трудоустройства людей с инвалидностью в специализированном образовательном учреждении.

В техникуме отметили, что материалы вебинара помогут образовательным организациям региона внедрять эффективные механизмы сопровождения трудоустройства людей с инвалидностью и ОВЗ.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.