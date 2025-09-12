В Подмосковье провели учения по ликвидации очага африканской чумы свиней

Командно-штабные учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней прошли 11 сентября на базе нового учебно-тренировочного центра министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в Одинцовском городском округе. Мероприятие с участием надзорных ведомств посетил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Новиков. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«На территории региона сохраняется стабильная благополучная эпизоотическая ситуация. Подобные учения проводятся три раза в год и являются плановой профилактической мерой. Их ключевая цель — отработать межведомственное взаимодействие и поддерживать готовность специалистов к оперативному реагированию для недопущения распространения заболеваний. Новый учебно-тренировочный комплекс позволил провести учения на качественном уровне. Возможности его инфраструктуры способствуют повышению квалификации специалистов по ликвидации биологических угроз и чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул первый заместитель министра Сергей Новиков.

В ходе учений специалисты государственной ветеринарной службы отработали алгоритм действий при обнаружении очага опасного заболевания: от взаимодействия с Россельхознадзором и Роспотребнадзором до оформления документов, отбора проб и работы на специализированных площадках центра. Для отработки практических навыков был задействован весь комплекс центра, включая макет личного подсобного хозяйства и инсинераторная установка для уничтожения биологических отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.