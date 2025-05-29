В Подмосковье провели свыше 72 тыс исследований на лейкоз у животных

Лейкоз — хроническое инфекционное заболевание крупного рогатого скота, которое характеризуется поражением органов кроветворной системы и появлением повышенного количества лимфоцитов в крови. Болезнь вызывает нарушения в работе иммунной системы, что делает скот более уязвимым к другим инфекциям. Лейкоз быстро распространяется и заражает всех животных данного направления, что может нанести серьезный экономический ущерб животноводческому хозяйству.

Особи с положительными результатами анализов изолируются, чтобы не допустить контакта с другими животными. В ведомстве отметили, что ветеринары проводят просветительскую работу с животноводами и рассказывают, как распознавать симптомы болезни и принимать своевременные меры.

Задать все вопросы по части ветеринарии можно по телефону регионального колл-центра +7 (495) 668-01-25. Операторы принимают звонки ежедневно с 9:00 до 21:00, в остальное время поможет с записью и проконсультирует по другим вопросам электронный помощник «Вита».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.