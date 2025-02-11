В Подмосковье провели свыше 2 тыс исследований баранины

Баранина — вид мяса, содержащий большое полезных веществ и витаминов. В его состав входит цинк, оказывающий положительное воздействие на кожу. Железо, способствующее поддержанию здоровья сердечно — сосудистой системы, а также большое количество антиоксидантов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что вся продукция, представленная на прилавках региональных магазинов и ярмарок проходит проверку. В январе этого года специалистами Госветслужбы Подмосковья было проведено 2 172 исследования баранины и взята 1551 проба. Образцы исследовались путем физико-химических и дозиметрических методов, а также путем варки.

Ежемесячные проверки проходят в несколько этапов. Они включают в себя, в том числе: ветеринарный осмотр животных перед убоем, проверку мяса на соответствие санитарным нормам перед упаковкой, контроль на уровне розничной и оптовой торговли непосредственно в магазинах. Эти меры помогают снизить риск распространения заболеваний, связанных с употреблением мяса и гарантируют, что продукты соответствуют установленным стандартам безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.