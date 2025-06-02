В Подмосковье провели свыше 125 тыс исследований сельхозживотных на туберкулез

Специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, ведут постоянную работу по недопущению распространения случаев очагов заболевания, в том числе за счет проведения аллергических диагностик скоту, содержащемуся в подмосковных хозяйствах. Так, с начала года было проведено свыше 125,3 тыс. лабораторных исследований, в результате которых не было выявлено больных животных.

Туберкулез — распространенная инфекционная болезнь людей и животных, вызываемая микобактериями туберкулезного комплекса. Восприимчив к заболеванию как крупный и мелкий рогатый скот, так и свиньи, кошки и собаки. Болезнь протекает в хронической форме, поражая органы и ткани, за счет чего снижается продуктивность.

Владельцам хозяйств, где содержатся животные молочного или мясного направления, в обязательном порядке необходимо обращаться к специалистам госветслужбы региона для проведения плановых исследований на туберкулез. Как отмечают ветеринары, нельзя приобретать поголовье без сопроводительных документов — в случае распространения заболевания это может нанести серьезный экономический ущерб хозяйству, вплоть до выбраковки всего стада. Особое внимание стоит уделить обязательному профилактическому карантину всех вновь поступивших в хозяйство животных.

Записаться на консультацию, вызвать ветеринарного врача и задать другие вопросы по части ветеринарии можно в круглосуточном режиме по номеру: 8 (495) 668-01-25 или на регпортале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.