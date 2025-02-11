В Подмосковье провели свыше 1 тыс открытых уроков по безопасности на ж/д путях

В Подмосковье провели свыше 1 тыс. открытых уроков по безопасности на железной дороге. Особое внимание уделяется теме «зацепинга», который нередко становится причиной несчастных случаев — травм и гибели подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Обучение проходит в интерактивной форме, сотрудники администраций округов вместе с представителями Минтранса Подмосковья, ОАО «РЖД», АО «Центральная ППК» и транспортной полиции поясняют учащимся правила безопасного нахождения на объектах ж/д инфраструктуры. После теории школьникам задают уточняющие вопросы.

Минтранс Подмосковья напоминает родителям о необходимости проведения бесед с детьми о правилах безопасности на железной дороге. Стоить регулярно напоминать детям, что нельзя отвлекаться на телефон, слушать музыку в наушниках, находясь рядом с ж/д путями.

Следует ожидать поезд, стоя на безопасном расстоянии от края платформы, пользоваться только оборудованными пешеходными переходами на разрешающий сигнал светофора, убедившись, что не приближается поезд. Также подросткам необходимо рассказывать об опасности зацепинга, что это не только правонарушение, но и смертельное «развлечение».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.