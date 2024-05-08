В Подмосковье провели субботники у мемориалов и братских захоронений

В преддверии 79 годовщины Дня Победы сотрудники Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели субботники у мемориалов и братских захоронений, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В октябре 1941 года начались ожесточенные бои на территории Волоколамского округа, Лотошина и округа Шаховская. На этой земле расположено большое количество памятных знаков, захоронений и мемориалов. За теми, что находятся на территории участковых лесничеств, регулярно ухаживают лесничие и их воспитанники из школьных лесничеств.

В День Победы на западные рубежи обороны Москвы сюда приезжает большое количество людей, чтобы почтить память и возложить цветы к мемориалам с фамилиями освободителей. Обеспечение порядка и уборка мест захоронений на землях гослесфонда — это то, что лесничие считают своей обязанностью. В этом году «Лесоводы» Введенской средней общеобразовательной школы приняли участие в традиционном субботнике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.