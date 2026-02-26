В Подмосковье провели семинар по отчетности НКО в Минюст

Онлайн-семинар «Отчетность НКО в Минюст за 2025 год: как избежать ошибок» прошел 25 февраля 2026 года в Подмосковье. В нем приняли участие более 100 представителей некоммерческих организаций региона и других субъектов РФ, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Организатором выступил ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО, работающий на базе центра инноваций социальной сферы. Эксперты разъяснили порядок подготовки отчетности за 2025 год и требования к ее подаче в электронном виде через личный кабинет на портале Минюста. Срок сдачи документов — до 15 апреля 2026 года.

Юрист и руководитель фонда «Лаборатория добра» Вячеслав Шинкаренко, а также аудитор Татьяна Матвеева подробно разобрали типичные ошибки и ответили на вопросы участников.

«С этого года отчетность подается только в электронном виде. Для СО НКО важно своевременно направить документы, чтобы избежать приостановки деятельности и сохранить право на грантовую поддержку», — отметила организатор мероприятия Ольга Баширова.

Участники подчеркнули практическую пользу встречи. Представители организаций из Воскресенска и Бронниц сообщили, что получили необходимые разъяснения по бухгалтерским и юридическим вопросам.

В ведомстве напомнили, что подмосковные СО НКО могут получить консультации в ресурсном центре ЦИСС по телефону +7 (495) 568-08-36 (доб. 217) или по электронной почте msr_cissmo_nko@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.