В Подмосковье провели региональную стажировку муниципальной команды из ЛНР

В Московской области реализуется модуль обучения глав муниципальных образований ЛНР в рамках образовательной программы РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень», сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Программа направлена на формирование у глав новых регионов РФ необходимых управленческих компетенций, навыков по использованию существующих в стране инструментов муниципального управления. Это нужно для интеграции субъектов в единое правовое и политическое пространство РФ на основании принципа равных возможностей.

Подмосковье принимает активное участие в реализации очного модуля программы как регион-лидер по привлечению инвестиций, цифровизации госуслуг, созданию и внедрению новых управленческих практик на уровне местного самоуправления, которые успешно и неоднократно экстраполировались на другие субъекты.

«Прежде всего мы хотим поделиться большой любовью к своему региону и нашей необъятной стране. Как неоднократно говорил наш президент, Россия для всех одна», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Она напомнила, что в Подмосковье принят свод алгоритмов и стандартов, помогающих систематизировать работу и добиваться хороших результатов. Но, несмотря на огромное число регламентов, постановлений и других документов, основное умение управления — переложить бюрократические истории на жизнь.

«Основа любого развития — правильная коммуникация. Люди ждут открытого общения и простых, понятных мер по повышению качества жизни. Подмосковье гордо носит звание родоначальника Центра Управления Регионом, который стал не просто системой работы обращений с гражданами, а инструментом мониторинга эффективности принятых управленческих решений», — добавила вице-губернатор.

Практичное обучение

Замглавы администрации г. о. Красный Луч ЛНР Ксения Власенко отметила, что обучение прошло практично. Делегация побывала во Власихе. Обсуждали вопросы работы сферы ЖКХ. Жителей интересуют вопросы благоустройства, водоснабжения, водоотведения, ЖКХ, дороги и многое другое.

«Глава (Герман Потапчук — ред.) общался с нами на равных, рассказывал именно те моменты, которые нам были интересны. Мы задавали вопросы получали очень полные и яркие ответы, поэтому очень довольны», — сказала Власенко.

Председатель совета г. о. Алчевск ЛНР Роман Лысенко рассказал, что делегация посетила Власиху и пообщалась с жителями, представителями фонда капремонта, оценили проведенные работы.

«У нас была возможность ознакомиться (с проведенными ремонтом — ред.). Мы и на кровле побывали, и в подвале, посмотрели, как выполнены коммуникации, газовое оборудование, различные системы», — перечислил Лысенко.

Он подчеркнул, что ремонт выполнен высококачественно. ЛНР будет учиться этому у Подмосковья.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.