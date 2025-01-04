В Подмосковье провели профилактические рейды на акватории региона

Начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов рассказал, что в целях предупреждения происшествий на водоемах в зимний период спасатели напомнили любителям рыбной ловли правила безопасности при нахождении на льду.

«Ледовая поверхность рек и озер очень обманчива. На вид лед кажется надежным и крепким, но даже там, где его толщина составляет более 10 сантиметров, есть вероятность провалиться, так как колебания температуры воздуха сделали структуру льда пористой и ломкой. Снежная масса создает дополнительную нагрузку на ледяную корку, которая из-за отсутствия морозов так и не успела стать прочным. Такой лед не станет предупреждающе трещать, а просто проломится под ногами в самый неожиданный момент», — рассказал Геннадий Пестов.

Начальник госучреждения добавил, что согласно данным мониторинга толщина льда подмосковных водоемов остается неоднородной. В местах прохождения подводных течений, у берегов, в зарослях камыша лед крайне тонкий и хрупкий. Опасность вызывают также прикрытые снегом лунки, проруби, майны.

«Промерзание водных объектов зависит от многих факторов. От расположения водоемов, растительности, состава воды. Плохо замерзают участки, где наблюдается сильное течение, в местах подводных родников, слияния или впадения реки в водоем, а также в местах сброса сточных вод. Спасатели предупредили любителей подледного лова о ненадежных участках льда на водоемах, рассказали о способах самоспасения в случае провала под лед, а также отметили, что для того, чтобы лед окреп, должна установиться стабильно морозная погода, без температурных качелей. Выход на лед в настоящее время опасен для жизни», — заключил Геннадий Пестов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.