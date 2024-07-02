В Подмосковье провели почти 700 выездных администраций с начала года

В Подмосковье с начала года на выездных встречах принято почти 4,5 тысячи обращений, 3 000 из них решены. По остальным установлены сроки и ведется активная работа. Наибольшее количество вопросов смогли решить в Люберцах, Красногорске и Раменском. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов Андрей Юрьевич Воробьев.

Также в этом году формат выездной администрации вышел на новый уровень — министерство территориальной политики организует кустовые встречи представителей ведомств со старостами, на которых решаются наболевшие вопросы сельских населенных пунктов.

«Проект проведения выездных администраций предложен нашим Губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым как формат прямого диалога с членами правительства Московской области, представителями администраций округов. Выездная администрация — это не подача обращений с определенным сроком исполнения, а личный контакт — здесь уместен только прямой диалог и желание сделать то, что требуется нашим жителям», — отметила вице-губернатор Мария Нагорная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.