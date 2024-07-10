В Подмосковье провели очистку акватории Лаговского пруда

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В порядок привели Лаговский пруд г. о. Подольск и прилегающую к нему территорию. Специалисты механизированным способом очистили водоем от камышовых порослей, упавших в воду деревьев, другого мусора. На береговой территории подрядчиком осуществлен окос травы, опиловка аварийных деревьев, уборка навалов мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очищена акватория площадью более четырех гектаров. Глубина пруда составляет около трех метров, а полоса места отдыха у воды протяженностью в один километр.

Перед началом летнего сезона уже семь мест отдыха у воды очистили благодаря аквалангистам. Ранее аквалангисты исследовали акватории объектов, собирали мусор и камни с прибрежных зон. В течение месяца они полностью очистили пространства от мусора, обработали от клещей, произвели лабораторный анализ качества воды, укомплектовали спасательные посты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.