В Дмитрове открылась фотовыставка, посвященная семье и духовности

4 июля в Дмитрове в здании музейно-выставочного комплекса (МВК) состоялось торжественное открытие фотовыставки, приуроченной ко Дню Петра и Февронии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка «Семья в храме» является частью масштабного проекта «Семья — основа Победы», который реализуется в год 80-летия Победы Благотворительным фондом содействия строительству и реконструкции храмов во имя святого Архангела Михаила.

В церемонии открытия приняли участие почетные гости:

Павел Гончаров — председатель Совета учредителей Фонда Архангела Михаила;

Протоиерей Дмитрий Скидаленко — заместитель благочинного Дмитровского церковного округа;

Наталья Корнева — заместитель председателя Совета учредителей по реализации благотворительных программ Фонда Архангела Михаила.

Прошедшая в уютной камерной обстановке церемония открытия для всех присутствующих стала настоящим праздником: с музыкальными подарками, экскурсией по выставке, приветственными словами гостей и словами благодарности от организаторов проекта.

В круглом зале музейно-выставочного комплекса представлены работы финалистов международного конкурса, организованного фондом Архангела Михаила. В конкурсе приняли участие 452 фотографа из 75 регионов России, а также из Беларуси, Испании и Боснии и Герцеговины.

На фотографиях, представленных в круглом зале музейно-выставочного комплекса, запечатлены моменты, наполненные любовью и душевным теплом. Они демонстрируют важность роли семьи в духовном становлении каждого человека и показывают, как в храме люди обретают веру, надежду и поддержку.

После открытия выставки представители фонда Архангела Михаила и благочиния Дмитровского церковного округа вручили благодарственные письма и памятные подарки многодетным семьям.

«Всегда важно напоминать, что семья была и остается основой для всех нас. Благодарю организаторов экспозиции за вклад в сохранение нашей культуры. Приглашаю всех жителей и гостей Дмитрова посетить выставку и проникнуться её светлой атмосферой», — прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Фотовыставка «Семья в храме» будет работать до 27 июля.

Вход свободный.

Адрес: г. Дмитров, ул. Загорская, 17. Возраст: 0+

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