В Подмосковье провели обучение для руководителей пунктов проведения экзаменов

20 мая в Московской области прошло дополнительное обучение для руководителей пунктов проведения экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и сотрудников, ответственных за видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие провели сотрудники министерства совместно с региональным центром обработки информации. Участники подробно разобрали проблемы, зафиксированные в ходе экзаменационной кампании прошлого года, и отработали алгоритмы их предупреждения и оперативного реагирования.

В 2025 году в организации и проведении единого государственного экзамена в Подмосковье будут задействованы 15 415 специалистов. Общественный контроль обеспечат 1 869 наблюдателей и 720 человек — в формате онлайн-наблюдения в ситуационных центрах.

«Наша главная задача — обеспечить спокойную, доброжелательную и организованную атмосферу проведения экзаменов. Это требует тщательной предварительной подготовки: проверки оборудования, обеспечения пунктов всеми необходимыми материалами, подготовки помещений и отработки всех процедур экзамена с организаторами», — отметили в ведомстве.

Все пункты проведения ЕГЭ на территории региона прошли региональные и всероссийские тренировочные мероприятия. В ходе тренировок специалисты проверили состояние оборудования и закрепили необходимые знания и навыки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».