В Подмосковье провели мониторинг лихорадки Западного Нила у животных

Специалисты Государственного бюджетного учреждения ветеринарии Московской области «Территориальное ветеринарное управление №2» по запросу управления Роспотребнадзора по Московской области приняли активное участие в организации серологического мониторинга лихорадки Западного Нила среди животных. Это острое вирусное заболевание, которое представляет опасность не только для животных, но и для человека. Основными переносчиками инфекции являются комары и иные кровососущие насекомые. Наибольшая активность передачи вируса традиционно регистрируется в период с июня по октябрь. Одним из наиболее серьезных последствий может стать развитие менингоэнцефалита – воспаления головного мозга и его оболочек. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в рамках проводимых мероприятий ветеринарные врачи Талдомской ветеринарной станции отобрали пробы крови у лошадей для лабораторных исследований. Анализы были направлены на выявление специфических маркеров, свидетельствующих о наличии опасного вируса. По результатам проведенных исследований случаев заболеваемости лихорадкой Западного Нила не выявлено.

Государственная ветеринарная служба Московской области обращает внимание владельцев животных на основные клинические признаки, при появлении которых необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью: нарушение координации движений, общая слабость, угнетенное состояние, подергивания и видимые сокращения мышц, симптомы, указывающие на нарушения в работе черепно-мозговых нервов. Если вы обнаружили подобную симптоматику у животного, вы можете обратиться в единый кол-центра по номеру телефона +7 (495) 668-01-25 или 8 (800) 550-65-22 или по телефону ближайшего к вам структурного подразделения ветслужбы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.