В Подмосковье провели конкурс для участников трудовых отрядов

Конкурс «Красавец и красавица ТОП: широка душа» прошел 25 апреля в Российском государственном университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского и объединил более 150 участников трудовых отрядов подростков Московской области. Студенты представили творческие номера и соревновались в различных номинациях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие представители отрядов «Неудержимые», «Сириус», «Адреналин», «РИТМ» и «Новое поколение». Участники подготовили творческие выступления, посвященные командной работе, личностному развитию, взаимопомощи и формированию жизненных ориентиров. В номерах они раскрывали ценности уважения, открытости и взаимодействия.

Программа включала конкурсные выступления, постановки и интерактивные форматы. Мероприятие стало частью системы воспитательной и внеучебной деятельности, направленной на развитие личностных, коммуникативных и творческих компетенций молодежи. Участники получили практический опыт публичных выступлений, командной работы и самопрезентации.

«Участие в таких форматах помогает обучающимся раскрывать свои способности, развивать уверенность в себе и формировать навыки, которые востребованы как в образовательной, так и в профессиональной деятельности», — подчеркнул командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По итогам программы жюри определило победителей в номинациях и обладателей главных титулов. Особое внимание эксперты уделили индивидуальным достижениям конкурсантов и их личностному росту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.