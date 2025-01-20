В Подмосковье провели более 200 мероприятий по контролю за исполнением госпрограмм

В первую рабочую неделю нового года депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел более 200 мероприятий по контролю за исполнением госпрограмм. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Главный упор был сделан на мероприятиях по контролю капремонта и строительства социально-значимых объектов, а также прошли встречи с трудовыми коллективами

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за прошедшую неделю депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел 215 мероприятий. Среди них: 44 встречи в трудовых коллективах, 31 мероприятие по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта МКД, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, 14 встреч с семьями военнослужащих и порядка 30 приемов граждан.

«В наступившем году продолжаем контролировать выполнение государственных программ, направленных на улучшение качества жизни жителей региона. Депутаты работают над тем, чтобы все запланированные мероприятия были выполнены качественно и в срок», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что депутаты активно взаимодействуют с местными органами власти, общественными организациями и жителями региона.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Основное внимание уделяется таким ключевым направлениям, как развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, а также социальной поддержке населения», — отметил Игорь Брынцалов.

Так, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Жолобов посетил стройплощадку самого большого спорткомплекса в Бронницах совместно с депутатами фракции «Единая Россия» муниципального Совета и тренерами детско-спортивной школы.

«В мае 2025 года строители должны закончить работы и покинуть физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 2 тысячи квадратных метров. Времени до планируемой сдачи немного, будем с коллегами продолжать контролировать сроки и качество выполненных работ», — рассказал Жолобов.

В Рузе прошло общедомовое собрание жильцов № 28 по вопросу перебоев с отоплением, в котором приняла участие депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Жителей МКД волнуют три вопроса: частое отключение отопления в течение недели, доступ сотрудников УК к коммуникациям в подвальном помещении и перерасчет платы за ЖКХ. Все вопросы были заданы представителям управляющей компании и ресурсоснабжающей организации. Буду держать им на депутатском контроле. Связь со старшей по дому держим круглосуточно», — сказала Сердюкова.

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Керселян встретился с коллективом Молодежного центра «Космос» города Королев. Обсудили проект инициативного бюджетирования по благоустройству территории, прилегающей к молодежному центру в микрорайоне Первомайский.

«Создадут красивое, комфортное общественное пространство с мощеными дорожками, цветниками, современным освещением и зонами отдыха. Всегда рад рассказать жителям о возможностях, которые им дает алгоритм инициативного бюджетирования, чтобы горожане активнее участвовали в решении вопросов городского значения, улучшая городскую инфраструктуру», — прокомментировал Сергей Керселян.

Кроме этого, единороссы проводят встречи с семьями военнослужащих, отправляют гуманитарную помощь, контролируют исполнение наказов избирателей в рамках народной программы «Единой России». Всего за период с 13 по 19 января депутатами «Единой России» было проведено 215 мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.