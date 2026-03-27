В Подмосковье проведут цикл киберспортивных состязаний

В Московской области «Молодая Гвардия Единой России» анонсировала проведение цикла киберспортивных состязаний под названием «Гвардейская машина», участниками которых станут студенты. В рамках инициативы было заключено партнерское соглашение с сетью компьютерных клубов «IN.GAME», что обеспечило проведение соревнований на региональном уровне. Один из турниров в рамках этого сотрудничества уже состоялся в Серпухове. На нем встретились 8 наиболее подготовленных студенческих коллективов из учреждений высшего и среднего профессионального образования, сообщила пресс-служба «Молодой Гвардии».

Соревнования проходили в дисциплине Counter-Strike 2 по схеме 5 на 5. В числе участников были представители «Серпуховского колледжа», «Губернского колледжа», «Серпуховского Городского Открытого колледжа», а также действующие чемпионы России по киберспорту из филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

«Турнир „Гвардейская машина“ в Серпухове—еще один шаг в развитии киберспорта среди студентов Московской области. Мы видим большой потенциал в этом направлении и планируем и дальше расширять формат, привлекать новых участников и партнеров. Уже сегодня такие мероприятия становятся площадкой не только для соревнований, но и для общения, обмена опытом и формирования нового молодежного сообщества», — подчеркнула руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

По итогам турнира победу одержала команда «TSM», представляющая «Серпуховский колледж». Серебряными призерами стал коллектив «Revolt» из Филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого. Замкнули тройку лидеров студенты «Серпуховского Городского Открытого колледжа» в составе команды «lsr».

Это мероприятие стало логичным продолжением планомерной работы молодогвардейцев со студенчеством. В 2025–2026 годах в Серпухове на базе ведущих образовательных учреждений — Серпуховского городского открытого колледжа, Серпуховского колледжа и Губернского колледжа — уже открыты «Клубы МГЕР».

