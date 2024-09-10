В Подмосковье проведут расчистку каскада Щуровских прудов

Расчистить водоемы попросили жители микрорайона. Администрация г.о. Коломна определила подрядчика и заключила муниципальный контракт, по которому на всех четырех прудах каскада проведут санитарную очистку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ряску, водоросли, камыши — всю растительность, что засоряет водную гладь, сотрудники подрядной организации удалят, а потом утилизируют. Кроме того, рабочие уберут сухостой и кронируют или выпилят лишние деревья вдоль береговой линии», — рассказала начальник отдела экологии администрации округа Мария Красюкова.

Освободят пруды и от топляка — затонувших бревен, веток — и от мусора. Работы проводят в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

Одновременно в округе продолжается расчистка озера Рама в деревне Жиливо, а также в акваториях рек Коломенка, Москва и Ока. Работы проводятся в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.