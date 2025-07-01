Аквапарк в виде орла построят в Ленинском округе

Станислав Каторов, глава Ленинского городского округа, посетил территорию гостиничного комплекса «Орловский», где вместе с представителями отеля обсудил вопросы организации досуга посетителей и особенности работы зон отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба главы муниципального образования.

«В Ленинском округе функционируют 5 зон отдыха у воды, работающих по системе „все включено“. Оценил уровень готовности такой зоны в парк-отеле „Орловский“. Этот гостиничный комплекс предлагает своим посетителям не только пляж и бассейн, но и широкий выбор развлечений и возможностей для релаксации. Здесь созданы современные пляжные зоны с чистым белым песком, удобными шезлонгами, бассейнами, детскими и спортивными площадками. В рамках программ развития туризма в Московской области в 2023–2024 годах отель получил финансовую поддержку на приобретение пляжного оборудования, создание детской и спортивной площадок, а также на покупку гольфкаров, электротрициклов, электросамокатов и тюбингов», — отметил Станислав Каторов.

Глава округа также сообщил, что на территории «Орловского» до конца 2027 года планируется строительство крупного аквапарка.

«Новый аквакомплекс станет значительным шагом в развитии отеля и всего нашего округа. Этот масштабный проект, объем инвестиций в который составит 1,5 миллиарда рублей, имеет все шансы сделать „Орловский“ настоящей жемчужиной Подмосковья. Аквапарк в форме орла с различными бассейнами, водными горками, термозоной и открытыми террасами обеспечит гостям круглогодичный отдых и развлечения на любой вкус», — подчеркнул Каторов.

В пресс-службе отметили, что на месте будущего аквакомплекса уже завершены работы по заливке фундамента, и строители приступили к возведению этажей.

«В основной части комплекса будет расположен зал с оздоровительными и гидромассажными бассейнами, включающими две плавательные дорожки. Здесь также будут оборудованы зоны для аэро- и гидромассажа, а также бассейн с тремя горками. Для юных посетителей предусмотрен детский бассейн с различными аттракционами. Для полноценного отдыха и оздоровления гостей „Орловского“ будет создана термозона с турецкими и арома хамамами, финскими, травяными и другими видами саун. Особое внимание уделено открытым террасам. На первом уровне террасы расположится всесезонный открытый бассейн, соединенный с внутренними бассейнами. Также здесь будут установлены два каркасных бассейна и летний каскадный бассейн», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.