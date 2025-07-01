На Урале прокурор требует отменить смену пола трансгендерной* девушки

На Урале прокурор потребовал отменить смену пола трансгендерной* девушки и признать ее брак недействительным. В отношении 18-летней Юлии Л. возбуждено уголовное дело по 3 статьям, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Четыре года назад в отношении Юлии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (доведение до самоубийства группой лиц в отношении несовершеннолетних) за публикацию в соцсетях депрессивных стихов, а также по ч. 2 ст. 242.1 и ч. 3 ст. 242 УК РФ (производство и распространение порнографических изображений несовершеннолетней) за продажу собственных обнаженных фотографий в интернете.

В процессе судебного разбирательства Юлия начала процесс смены пола. По словам фигурантки, она ждала своего совершеннолетия. Девушка получила новый паспорт и вступила в брак.

Через 3 года ей вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Однако прокурор подал кассационную жалобу, утверждая, что Юлия сменила пол, чтобы избежать реального тюремного срока. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Гособвинитель настаивает на ужесточении приговора и назначении Юлии 5 лет колонии.

Кроме того, в апреле прокурор подал иск в суд, требуя признать недействительными смену пола и брак Юлии. Иск основан на нарушении процедуры врачебной комиссии медучреждением. В рамках расследования Юлия проходила экспертизу в институте им. Сербского, которая показала недостаточность оснований для транссексуализма*. Прокурор требует признать незаконным решение комиссии о смене пола, обязать ЗАГС восстановить документы на мужское имя и признать брак недействительным.

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