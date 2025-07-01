В Ленинском округе выбрали победительницу выставки «Звезды Подмосковья»

Конно-спортивный клуб «Виват, Россия!» в подмосковном Ленинском городском округе стал площадкой для проведения 28-й Московской областной выставки племенных животных «Звезды Подмосковья — 2025». Свои лучшие достижения на выставке представили более 30 ведущих хозяйств из 18 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Проведение выставки „Звезды Подмосковья“ стало хорошей доброй традицией. Это место, где мы обмениваемся опытом и мнением, здесь выбираются хозяйства и животные, которые показывают максимальный результат», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

На выставке посетители смогли увидеть лучших представителей сельскохозяйственных животных, отобранных по строгим критериям экстерьера и продуктивности. В экспозиции были представлены крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, а также редкие породы кур и перепелов, демонстрирующие достижения подмосковных селекционеров.

Главной звездой выставки и обладателем звания «Абсолютная чемпионка» стала корова Давность из хозяйства «Лесные Поляны» Пушкинского округа, которая одержала победу второй год подряд. Второе место заняла корова Капель из ООО «АПК „Ворхинка“ Раменского округа, а третье — корова Снежинка из ЗАО „Макеево“ (Зарайск).

Организаторами выставки выступили союз «Мосплем»и АО «Московское» по племенной работе» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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