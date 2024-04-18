В Подмосковье проведут первый образовательный модуль кадрового проекта «ПолитСтарт»

Участие в «ПолитСтарте» смогут принять кандидаты предварительного голосования «Единой России», которые впервые пробуют свои силы в политике, а также те, кто хочет стать политтехнологом. Цель проекта дать будущим политикам необходимую базу для участия в предстоящей избирательной кампании. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Всего «Единая Россия» планирует провести 4 образовательных модуля. Эксперты в области политтехнологий поделятся с аудиторией информацией о специфике взаимодействия с избирателями, образе современного политического лидера, тонкостях разработки успешной предвыборной программы и особенностях ораторского мастерства.

По словам депутата Госдумы, куратора проекта в Московской области Александра Толмачева, «ПолитСтарт» способствует выявлению потенциальных лидеров в различных областях и обеспечивает им поддержку на каждом этапе, начиная с предварительного голосования.

«Единая Россия» традиционно заранее начинает работу по подготовке к выборам. Итог, на который мы все рассчитываем – безусловная победа наших кандидатов. При этом в обновленные советы должны войти представители молодежи, участники специальной военной операции, а также волонтеры, которые сейчас помогают жителям новых территорий. Именно они, как никто другой, вовлечены в текущую повестку, знают, какие проблемы сейчас волнуют общество», — сказал Александр Толмачев.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Серупуховского Совета депутатов Диана Алумянц отметила, что ежегодно активисты МГЕР принимают участие в предварительном голосовании и кадровом проекте ПолитСтарт.

«За последние 5 лет 149 активистов «Молодой Гвардии» были избраны депутатами различного уровня. В этому году мы рассчитываем преумножить этот результат. В сентябре в Московской области, предстоит избрать более 574 депутатов. Представители молодежи должны занять свое место в будущих Советах», — заявила Диана Алумянц.

«Единая Россия» реализует кадровый проект с 2018 года и с этого момента в проекте приняли участие почти 30 тысяч человек. Обучение традиционно проводится одновременно со стартом предварительного голосования партии по отбору кандидатов на предстоящие выборы.

Для участия в очном модуле необходима предварительная регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», - считает Воробьев.