В Подмосковье проведут акции по сбору вторсырья

Волонтеры экологических объединений 31 октября организуют раздельный сбор отходов на переработку в нескольких муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители смогут сдать макулатуру, пластик, металл и другое вторсырье. На всех площадках волонтеры помогут разобраться в сортировке отходов. Организаторы также приглашают помощников присоединиться к командам.

В Ленинском округе откроются две точки в Видном: на ул. Советской, д. 24 — с 13:30 до 16:00; в п. Расторгуево, на ул. Ольгинской, д. 53 — с 12:30 до 14:30.

В Одинцовском округе акция пройдет в Звенигороде на ул. Ленина, д. 30, с 14:00 до 15:00. В Королеве вторсырье примут на ул. Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00, в Чехове — на ул. 8 Марта, д. 1а, с 10:00 до 10:50.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Среди приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.

Перед посещением необходимо уточнить, состоится ли акция: возможны внезапные отмены.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.