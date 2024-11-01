В Подмосковье проведено более 2,2 тыс консультаций на кладбищах с апреля

С апреля по ноябрь 2024 года консультанты ГБУ МО «ЦМУ» осуществляли еженедельные выезды на кладбища Московской области, с целью сделать информацию о похоронной сфере более доступной и понятной для жителей региона, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

За это время сотрудники ГБУ МО «ЦМУ» совершили 74 выезда и провели 2237 консультации для граждан на кладбищах Подмосковья. Чаще всего выезжали на кладбища городов Клин, Химки, Балашиха и Чехов. Интересовал жителей Московской области порядок организации похорон и оформление соответствующих документов для захоронения, а также вопросы, связанные с получением разрешений на установку надмогильных сооружений и ограждений.

Выездные консультации помогли гражданам уточнить информацию о похоронной сфере непосредственно при посещении мест захоронений, получить ответы на интересующие вопросы от квалифицированных специалистов, оформить необходимую документацию.

ГБУ МО «ЦМУ» продолжает активно работать над улучшением доступности информации о похоронной сфере для жителей Московской области.

С 1 ноября по 31 марта на погостах Московской области начинается зимний период. По закону Московской области в это время нельзя заниматься установкой или заменой памятников и оград на могилах.

Анонсы выездных консультаций специалистов ГБУ МО «ЦМУ» в МФЦ вашего города можно узнать на официальных ресурсах учреждения.

Подробная информация о том, как можно обратиться в ГБУ МО «Центр мемориальных услуг», доступна на официальном сайте учреждения. Телефон круглосуточной горячей линии ГБУ МО «ЦМУ»: +7 (498) 568-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.