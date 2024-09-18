В Подмосковье проведен мониторинг предотлетных скоплений журавлей

Специалисты, ведущие мониторинг редких видов для Минэкологии Подмосковья, провели мониторинг скоплений серых журавлей в государственном природном заказнике «Журавлиная Родина», расположенном на землях Талдомского и Сергиево-Посадского округов. Целью исследования была оценка численности популяций и их готовности к осенней миграции, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили биологи, численность предотлетных скоплений остается на среднегодовом уровне. Зафиксированные лишь с одной точки наблюдения стаи состояли более чем из 300 особей. Это позволяет сделать вывод о том, что серый журавль в Подмосковье чувствует себя благополучно.

Популяция серого журавля в регионе постепенно возрастает, хотя в Красной книге Московской области он присутствует под 3 категорией — «Редкий гнездящийся вид». В начале прошлого столетия журавль был распространен по всей территории Подмосковья, затем встречался только в окраинных районах севера и северо-запада, особенно в Талдоме и Сергиево-Посадском округе. На сегодняшний день существует три группировки серых журавлей — северная, восточная и западная, общее количество гнездящихся пар составляет от 150 до 170.

Помимо «Журавлиной родины», журавлей наблюдают в нескольких ООПТ Московской области: «Душоновские болота» в Щелковском округе, «Дубравна» в Талдоме, «Озера Большое и Малое Соколово» и «Аринкинский» в Лотошине, «Саньковский» в Клину, «Чередовский» в Волоколамске, проектируемом природном парке «Верхнерузско-Москворецкий» и ряде других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.