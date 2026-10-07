В Подмосковье простились с пожарным Денисом Рульновым, погибшим на службе

Церемония прощания с пожарным Денисом Рульновым прошла 7 октября 2026 года в Главном управлении МЧС России по Московской области. Он погиб при тушении частного дома в деревне Брехово в Химках, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Старший сержант внутренней службы Денис Викторович Рульнов служил старшим пожарным 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. В церемонии прощания на территории управления участвовали руководство и личный состав, ветераны службы, коллеги и близкие погибшего.

Рульнов погиб 2 октября 2026 года при исполнении служебного долга. Во время тушения частного дома в деревне Брехово городского округа Химки он проводил разведку в горящем здании в составе звена газодымозащитной службы. В этот момент произошло внезапное обрушение перекрытий.

Денис Викторович родился 22 февраля 1987 года в Сходне, в 2004 году окончил Фирсановскую школу. Почти два десятилетия он посвятил службе в подразделениях Химкинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС Подмосковья. Коллеги отмечали его профессионализм и верность делу.

Руководство Главного управления выразило соболезнования родным и близким Рульнова, отметив его мужество и преданность служебному долгу. У него остались жена и четверо дочерей.

Прощание продолжилось в 71-й пожарно-спасательной части 6-го пожарно-спасательного отряда, где служил Денис Викторович. Отпевание состоялось в церкви Алексия, митрополита Московского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.