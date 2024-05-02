В Подмосковье просят не отлавливать майских жуков для избежания вреда экосистеме

В Подмосковье энтомологи заметили первых пробудившихся майских жуков, которые готовятся к массовому вылету. Специалисты просят жителей не отлавливать и не уничтожать насекомых. В весенний период они являются ценным источником пищи для пернатых, выкармливающих своих птенцов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов заметил, что майского жука знает, пожалуй, каждый житель Подмосковья, так как он является своеобразным символом мая.

«Встретить это насекомое можно в период с конца апреля по середину мая. Однако далеко не каждый задумывается о цикле превращения жесткокрылого в привычного всем жука. Для этого членистоногое проводит в стадии личинки под землей несколько лет, питаясь корнями различных растений, из-за чего зачастую вредит огородам. Взрослые особи живут всего несколько недель и совершают массовый вылет лишь для того, чтобы продолжить свой род», — отметил министр.

По словам энтомологов, майский хрущ является насекомым с полным превращением, а значит прежде чем стать имаго (взрослой особью) членистоногое должно пройти несколько стадий превращения: яйца, личинки и куколки. Личиночное состояние является наиболее продолжительным, в нем будущий «броненосец» проводит около 3-5 лет своей жизни, накапливая питательные вещества и готовясь к долгожданному превращению. За этот период личинка обильно питается и растет, она не особо привередлива в еде и поэтому «пробует на зуб» всю растительную пищу, что попадается ей на ее подземном пути.

Все накопленные в затяжном «детстве» питательные вещества пойдут в формирование и укрепление будущего хитинового покрова. Трансформация из мягкой толстой личинки в бронированного жука длится около двух недель, это время насекомое будучи куколкой проводит в слепленном им же земляном «яйце» — колыбельке. В таком «киндер сюрпризе» уже сформированный жук ожидает майскую пору, по приходу которой покидает свою люльку и отправляется на поиски партнера, для того чтобы снова повторить круговорот жизни.

«Майский хрущ является распространенным видом, не занесенным в Красную книгу, однако во время ежегодного сезонного вылета служит источником пищи для многих насекомоядных животных. Уничтожение таких общераспространенных видов может наносить вред экосистеме», — напомнил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.