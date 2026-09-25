В Химках сотрудники «Химкиэлектротранса» отработали эвакуацию 24 сентября

Сотрудники троллейбусного предприятия «Химкиэлектротранс» 24 сентября прошли тренировку по пожарной безопасности в Химках. Они отработали эвакуацию и действия при срабатывании сигнализации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В «Химкиэлектротрансе» проверили готовность сотрудников к нештатной ситуации. Участники тренировки отработали порядок эвакуации, действия при срабатывании пожарной сигнализации и взаимодействие с экстренными службами.

«Регулярные тренировки помогают сотрудникам уверенно ориентироваться в нештатных ситуациях, знать порядок своих действий и соблюдать необходимые меры безопасности. Такие практические занятия — важная часть профилактической работы на предприятии», — подчеркнул директор МП «Химкиэлектротранс», заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

Специалисты пожарной службы продемонстрировали работу расчета и объяснили правила использования средств пожаротушения. Сотрудники предприятия повторили, как пользоваться огнетушителями, узнали об их видах и отработали действия при оказании первой помощи. Такие тренировки помогают поддерживать готовность коллектива и повышать культуру безопасности на предприятии.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.