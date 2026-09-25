Школа искусств Химок открыла 23 сентября концертный сезон

В Центральной детской школе искусств Химок на открытии сезона выступили воспитанники отдела клавишных электронных инструментов. Концерт объединил педагогов, учеников и их родителей. Первоклассники произнесли клятву: пообещали беречь инструменты, уважать наставников и служить искусству.

Директор школы Инна Монастырская напомнила об успехе воспитанников на Всероссийском конкурсе DEMO в июне.

«Вручение дипломов — это признание колоссального труда, который стоит за каждой победой. Такие успехи задают высокую планку на весь год», — отметила она.

Заведующая отделом Елена Самойлова представила родителям план работы на учебный год. Она подчеркнула, что для профессионального роста важны системная работа и посещение всех дисциплин.

«Наблюдать за тем, как в нашем городе растут такие таланты — это истинное удовольствие. Я искренне желаю ребятам и их родителям плодотворного, яркого и запоминающегося учебного года», — сказал депутат Валентин Герасимов.

Воспитанники школы регулярно побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Впереди в Химках — концерты, фестивали и выставки с участием юных талантов. Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.