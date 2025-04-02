В Подмосковье прошло заседание Общественного совета федерального проекта «Школа ЖКХ»

Мероприятие прошло 1 апреля в Московском областном региональном отделении партии под председательством федерального координатора партпроекта, члена Генерального совета «Единой России» Александра Козлова. На заседании поговорили о текущих задачах «Школы ЖКХ», главной из которых сталопроведение Всероссийской просветительской акции «Диктант ЖКХ», сообщает пресс-служба партии.

«С 20 марта по 20 апреля партия «Единая Россия» проводит Второй Всероссийский Диктант ЖКХ для проверки знаний и повышения правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг. В рамках акции участники смогут пройтионлайн-тестирование на портале «Школы ЖКХ». Диктант позволяет повышать компетентность как профессионалов отрасли, так и наших потребителей. Важно, чтобы каждый собственник знал свои основные права и обязанности в направлении жилищно-коммунального хозяйства, ведь многое в отрасли и правда зависит от самих жителей, от их неравнодушного отношения. К акции уже присоединились жители многоквартирных домов, управляющие компании, товарищества собственников жилья, партийный актив и многие другие», — рассказал Козлов.

Координатор «Школы ЖКХ» в Московской области, член СПК ЖКХ Наталья Абросимова рассказала о лучших практиках отрасли в Подмосковье. Одним из таких примеров уже 5 лет выступает чемпионат «Лучший по профессии» среди студентов и работников предприятий жилищно-коммунального комплекса Москвы и Московской области, который традиционно состоялся 27 марта в Королеве.

«Основная задача нашего чемпионата — это знакомство молодежи и работодателей друг с другом, помощь и оказание содействия втрудоустройстве на предприятия региона, повышение имиджа жизненно необходимых профессий отрасли. Крайне необходимо еще со школьной скамьи развивать потенциал кадрового резерва ЖКХ, и наше соревнование помогает в этом. Перед государством стоит масштабная программа по модернизации ЖКХ, которая зависит, в первую очередь, от кадров, которые ее будут реализовывать. А мы видим из года в год, что молодое поколение ничуть не уступает мэтрам профессии», — поделилась Абросимова.

Чемпионат профмастерства ежегодно проходит в рамках межрегиональной отраслевой «Премиипрофессионалов предприятий городского хозяйства».

«С каждым годом география Премии только расширяется, десятки заявок на участие поступают из разных субъектов РФ. Лидером по подаче заявок, которая закончилась на днях, по-прежнему, является Московская область», — сказала Абросимова.

Она также напомнила, что 18 мая стартует новая инициатива «Школы ЖКХ» — «Юная краса ЖКХ».

«Конкурс для наших талантливых детей «вырос» из крупного проекта «Краса ЖКХ», итоги которого мы подвели 4 декабря в ЦИКе. Соревнование для женщин, работающих в отрасли, прошло с фурором на всю Россию, и мы решили идти дальше. «Юная красава ЖКХ» — конкурс для девочек с 7 до 17 лет. Это как раз тот возраст, когда ребенок выбирает свой профессиональный путь, а судя по ажиотажу в профильных вузах региона, детям это интересно и необходимо», — сказала координатор «Школы ЖКХ» в Московской области.

Еще одна новая инициатива для будущего поколения профессионалов ЖКХ — конкурс «Трудовые династии».

«Он посвящен разным поколениям семей, работающих в отрасли жилищно-коммунального хозяйства со времен Великой Отечественной войны и продолжающих поныне вносить вклад в сферу жизнеобеспечения. Регулярно мы проводим огромное количество различных мероприятий жилищно-коммунальной направленности в регионе. Но особый акцент мы стараемся делать, прежде всего, на комфорте наших жителей, на повышении качества жизни, на налаживаниидиалога между жителями региона и специалистами сферы ЖКХ, на сплочении соседей по двору, по дому, по лестничной площадке. В конце мая в 11 раз мы проведем уже полюбившийся всем — Международный день соседей. Праздничные мероприятия с конкурсами и угощениями пройдутна территории всего Подмосковья», — сказала Абросимова.

В завершение мероприятия Александр Козлов и Наталья Абросимова поблагодарили коллег за плодотворную работу в рамках партийного проекта и пожелали не сбавлять темпы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.