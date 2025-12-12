В Подмосковье прошло закрытие XXIII Рождественских образовательных чтений

11 декабря в регионе состоялись XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения, которые в этом году затронули темы просвещения, нравственности, формирования личности и вызовов времени. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие прошло в Красногорском доме культуры и собрало около тысячи участников, включая руководителей муниципальных органов управления образованием, представителей образовательной системы региона, а также епархиальных архиереев и делегации из Коломенской, Балашихинской, Одинцовской, Подольской и Сергиево-Посадской епархий Московской митрополии Русской Православной Церкви.

В рамках чтений прошла литературно-музыкальная композиция, в которой выступили Хор духовенства Московской митрополии, Губернский колледж искусств, концертный хор девочек «Алые паруса», образцовый коллектив «Купина», народный коллектив «Русская сторонка» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.