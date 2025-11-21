В Подмосковье прошло совещание работников сферы дополнительного образования

Накануне состоялась региональная секция XII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования. Участниками стали представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководители учреждений дополнительного образования, центров цифрового образования детей «IT-куб», детских и школьных технопарков «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники семинара подвели итоги первого этапа реализации Концепции развития дополнительного образования в Московской области, обсудив эффективные практики и перспективы реализации целевой модели развития региональной системы дополнительного образования Подмосковья.

Спикеры поделились практическими решениями по эффективному использованию цифровых ресурсов для массового охвата детей современным образованием, рассмотрели возможности и перспективы интеграции Движения Первых и системы дополнительного образования, а также обсудили создание благоприятной образовательной среды посредством сотрудничества с негосударственным сектором.

На семинаре была отмечена положительная динамика развития инфраструктуры системы дополнительного образования, а также обозначены ключевые векторы развития дополнительного образования до 2030 года в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.