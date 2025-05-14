В Подмосковье прошло совещание председателей предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ

13 мая состоялось установочное совещание для председателей предметных комиссий Московской области в рамках подготовки к основному периоду государственной итоговой аттестации. Мероприятие было посвящено организации работы экспертов во время проверки экзаменационных работ участников ЕГЭ и ОГЭ, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

На совещании были подведены итоги обучения экспертов, поставлены основные задачи и определен алгоритм взаимодействия во время проверки работ участников экзаменов. Также председатели поделились опытом организации работы комиссии для повышения ее эффективности.

Предметные комиссии Московской области ежегодно демонстрируют высокие результаты при проверке экзаменационных работ. В 2025 году в работе комиссий примут участие более 5 тысяч экспертов, прошедших обучение на региональном и федеральном уровнях. Все они получили статус эксперта в зависимости от результатов подготовки и профессионального опыта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.