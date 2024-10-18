В Подмосковье прошло совещание по улучшению племенных качеств крупного рогатого скота

В Подмосковье на базе АО «Московское» по племенной работе» прошло совещание по вопросам совершенствования племенных и продуктивных качеств крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С вступительным словом выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Игорь Жаров. Участие также приняли профильный специалист Министерства, представители 27 племенных и товарных хозяйств региона и АО «Московское» по племенной работе».

В рамках совещания обсудили текущие показатели племенной базы молочного скота в Подмосковье, динамику результатов оценки экстерьера первотелок в племенных хозяйствах за 5 лет, основные принципы комплектования АО «Московское» по племенной работе» быками производителями.

Также была организована выводка 29 быков голштинской, лимузинской, джерсейской, красной датской, симментальской пород и шароле. Большой интерес присутствующих вызвала возможность приобретения семени быков-производителей, разделение по полу которого теперь производится на отечественной станции по сексированию, не имеющей аналогов.

В ведомстве отметили, что региональное предприятие АО «Московское» по племенной работе» — крупнейший в стране производитель и поставщик семени быков-производителей. В организации содержатся 113 голов, из которых 100 молочных и 13 быков мясных пород, также хранится свыше 6,3 миллионов доз семени быков 20 пород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.