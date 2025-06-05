В Подмосковье прошло совещание на тему: «Профилактика профессиональных заболеваний у работников»

В Московской области прошло тематическое совещание на тему: «Профилактика профессиональных заболеваний у работников Московской области», организованное подмосковным управлением Роспотребнадзора. В мероприятии приняли участие представители более 50 промышленных предприятий, включая компании металлургического сектора, переработчиков вторичного сырья, а также крупные производственные организации Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Одним из приглашенных спикеров стала исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова. В своем выступлении она обратила внимание на два ключевых аспекта взаимодействия бизнеса и контрольно-надзорных органов.

Во-первых, Наталья Чудакова подчеркнула важность профилактических визитов в рамках 248-ФЗ «О государственном контроле и надзоре». По её словам, такие визиты, проводимые по заявлению хозяйствующего субъекта, позволяют выявить и устранить нарушения еще до того, как они приведут к административным последствиям. При этом, как отметила бизнес-омбудсмен, визит не влечет за собой штрафных санкций, а служит инструментом конструктивного диалога между бизнесом и государством.

Во-вторых, и. о. уполномоченного призвала обратить особое внимание на качество и результативность проведения медицинских осмотров работников.

«Профилактика заболеваний должна быть не формальной процедурой, а системной работой, направленной на сохранение трудового ресурса региона. Раннее выявление болезней и своевременное лечение позволяют не только сохранить здоровье сотрудников, но и обеспечить устойчивость производственных процессов», — отметила Наталья Чудакова.

Участники совещания обсудили требования к условиям труда, организацию производственного контроля, проведение медосмотров, популяризацию здорового образа жизни и обеспечение питания на предприятиях. Совещание стало важной площадкой для диалога между надзорными структурами и промышленным бизнесом, направленного на повышение безопасности и качества рабочих условий в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.