В Подмосковье прошло первое выездное заседание клуба «Сердце отдаю детям»

В муниципальном округе Луховицы состоялось первое выездное заседание клуба «Сердце отдаю детям». Мероприятие предоставило участникам возможность ознакомиться с системой дополнительного образования округа и его достижениями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе заседания участники изучили работу ключевых учреждений, формирующих образовательный ландшафт Луховиц. Особое внимание было уделено Центру развития творчества детей и юношества, где была представлена многообразная система дополнительного образования. Участники узнали о различных направлениях, включая слёты юных туристов и экологов, а также патриотические мероприятия, такие как «Зарница» и «Юные инспекторы движения».

Также было проведено знакомство с деятельностью Луховицкой детской общественной организации «МЫ», которая активно участвует в формировании гражданской позиции и развитии лидерских качеств у детей. Организация, действующая с 1997 года, сыграла значительную роль в воспитании активных граждан. Программа заседания включала посещение нескольких значимых мест, таких как Геолого-минералогический музей «Архей» на базе школы № 1, Историко-художественный музей в с. Дединово и Троицкий храм с. Дединово.

Заседание стало платформой для продуктивного диалога и обмена опытом среди участников клуба. В ходе обсуждений были рассмотрены ключевые моменты подготовки к предстоящему Всероссийскому финалу, который пройдет в сентябре в Новосибирске. Туда отправятся восемь педагогов из Московской области. Также были намечены дальнейшие пути развития и сотрудничества в рамках клуба «Сердце отдаю детям».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.