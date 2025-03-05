В Подмосковье прошло первое тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ

5 марта в Московской области состоялось первое всероссийское тренировочное мероприятие в формате ЕГЭ. Экзамен по биологии, информатике и английскому языку прошел на базе 257 пунктов проведения ЕГЭ, в нем приняли участие более 18 тыс. выпускников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель мероприятия — отработка технологии проведения экзаменов, включая оперативное решение возможных нештатных ситуаций, таких как замена станций на информатике и устной части английского языка, а также замена организаторов на биологии и письменном английском.

Тренировочные экзамены помогают выпускникам ознакомиться с процедурой ЕГЭ, снизить напряженность перед настоящими экзаменами и проверить работоспособность техники, а также отработать организационные моменты. Все категории работников пунктов проведения экзаменов были привлечены к участию в мероприятии.

Выпускники, которые приняли участие в тренировке, получат результаты не позднее 18 марта. Подмосковье примет участие еще в двух всероссийских тренировочных мероприятиях: 27 марта и 12 мая.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.