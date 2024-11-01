В Подмосковье прошло обучение по повышению квалификации в сфере ГЧП

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области организовало образовательную программу повышения квалификации «Государственно-частное партнерство в управлении городским хозяйством: от идеи до заключения». Участие в обучении приняли более 100 сотрудников из подмосковных ведомств и администраций городских округов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В обучении приняли участие 103 специалиста со всей Московской области, в том числе сотрудники региональных министерств и муниципальных управлений. Концепции инвестпроектов, разработанных ими в рамках образовательной программы, были презентованы в формате роуд-шоу экспертам, финансовым учреждениям и потенциальным инвесторам. По итогам голосования победителем стал проект ГЧП по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса с возможностью длительного пребывания в с. Покровское Рузского городского округа», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках обучения участники изучили три очных модуля и работали с экспертами рынка ГЧП. Программа помогла освоить все этапы подготовки инвестиционного проекта с государственным участием — от идеи до запуска. Продолжительность программы составила 56 академических часов.

Участники были распределены на команды для работы над проектами. В ходе обучения они разработали и презентовали потенциальным инвесторам и финансирующим организациям инвестиционные проекты Московской области в сферах общественного транспорта, физической культуры и спорта, культуры и досуга, гостеприимства, туризма с использованием объектов культурного наследия.

На сегодняшний день в Подмосковье заключено 48 соглашений ГЧП на общую сумму почти 400 млрд рублей. Это соглашения в самых разных отраслях: от дорожного строительства и концессий в сфере ЖКХ до IT проектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.