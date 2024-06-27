В Подмосковье прошло межрегиональное совещание бизнес-омбудсменов

Уполномоченные по защите прав предпринимателей Кемеровской области и Красноярского края Елена Чурина и Ольга Загитова приняли участие в межрегиональном совещании, прошедшем по инициативе подмосковного бизнес-омбудсмена Владимира Головнева, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена региона.

Такие встречи, подчеркнул Головнев, являются важным аспектом работы уполномоченных. Оперативный обмен имеющимися практиками по решению системных проблем бизнеса, совместное участие в разработке позиций по значимым темам, в вопросах защиты прав предпринимателей, чьи интересы находятся на территории нескольких субъектов одновременно, неоднократно доказывали свою эффективность.

«Московская область является, своего рода, кузницей для уполномоченных. За 10 лет наши наработки в области защиты прав бизнеса, правового просвещения предпринимателей, привлечения экспертного сообщества к работе государственного органа для многих регионов стали передовыми, их берут на вооружение и применяют на своей территории», — рассказал Владимир Головнев.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам создания сети общественных приемных в муниципальных образованиях Московской области и коллегиальных органов при уполномоченном, например, экспертной комиссии по вопросам уголовного преследования бизнеса. Обсудили также работу центра медиации Московской области и рабочих групп по досудебному урегулированию споров, взаимодействие с контрольно-надзорными органами, государственными органами, муниципальными администрациями и адвокатским сообществом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.