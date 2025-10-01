В Подмосковье прошло мероприятие ко Дню пожилых

В городе Мытищи прошло областное мероприятие «День пожилых». Мероприятие стало ярким и насыщенным, предлагая пенсионерам разнообразные активности и мастер-классы, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что мероприятие собрало на праздничной площадке около 800 участников.

Для посетителей были организованы мастер-классы, направленные на развитие здоровья, творчества и умственных навыков. Особый интерес вызвали занятия по ментальному долголетию, где участники узнали, как поддерживать ясность ума и активность мозга. Мастер-классы также включали изготовление браслетов «Кружево», ароматических саше из гипса, а также роспись ложек — возможность проявить творческую жилку и унести с собой памятные сувениры.

Нейротренировка помогала пожилым людям улучшать когнитивные функции, а квиз «Финансовый гуру» от Сбербанка позволил проверить и повысить финансовую грамотность. Также Сбербанк провел мастер-класс под названием «Ясный ум в любом возрасте», направленный на поддержание психологического здоровья.

Технологические новинки представило Подмосковный колледж «Энергия» с демонстрацией VR-технологий, что вызвало живой интерес у всех поколений. Кроме того, гостей радовали шаржисты, а на мастер-классах можно было сделать брелки для ключей, магниты на холодильник и соляные ванны с расслабляющими свойствами. Любители современных технологий оценили работу скетчбота.

Завершил праздник концертный блок с выступлениями артистов, подаривших гостям хорошее настроение и атмосферу праздника.

Участников мероприятия поздравили заместитель министра социального развития Подмосковья Евгений Ермилов, уполномоченный по правам человека в Московской области Фаевская Ирина Клавдиевна, заместитель управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области Алексей Путин.

День пожилых в Мытищах вновь подтвердил важность внимания к старшему поколению, объединил людей и подарил им новые знания, эмоции и впечатления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.