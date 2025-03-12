В Подмосковье прошло допсобеседование по русскому языку

Более 2 тыс. учащихся 9-х классов приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку, которое состоялось 12 марта в более чем 500 школах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Успешная сдача собеседования является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Основной этап прошел 12 февраля, и 98,8% девятиклассников получили «зачет».

В этот раз собеседование проходило для выпускников, получивших «незачет» или не явившихся на экзамен в основной день сдачи.

Школьники выполняли четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором. В качестве тем были предложены материалы о выдающихся россиянах, внесших значительный вклад в развитие страны.

На выполнение всех заданий отводилось 15–16 минут, а для участников с ограниченными возможностями здоровья — до 30 минут.

Следующая дополнительная дата проведения итогового собеседования — 21 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.