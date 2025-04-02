В Подмосковье прошли встречи школьников и студентов с Героями России

В марте в школах и колледжах Московской области состоялась серия встреч обучающихся с Героями России. Мероприятия прошли в рамках тематического классного часа «Урок мужества», проекта «Классные встречи», организацией которых занимались советники по воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Во встречах приняли участие школьники, студенты, активисты «Движения Первых», «Орлят России» и «Юнармии». Мероприятия были организованы в рамках «Уроков мужества» и празднования Года защитника Отечества.

Во время встреч учащиеся смогли задать вопросы, узнать о жизни бойцов, их службе и важности писем и рисунков для поддержки боевого духа. Гости делились личными историями и поговорили о значении патриотизма и верности Родине.

В ходе мероприятий участники вместе с Героями России читали литературные произведения о войне, смотрели видеоролики о ключевых исторических битвах и познакомились с проектом «Вахта памяти». В некоторых школах были организованы тематические выставки, где можно было увидеть личные вещи бойцов, архивные газеты и другие исторические артефакты. Также обучающиеся подготовили творческие выступления — читали стихи, ставили театральные постановки и исполняли песни военных лет.

Организаторы отметили, что подобные встречи помогают молодому поколению глубже понять важность сохранения исторической памяти, воспитывают уважение к подвигам предков и вдохновляют на добрые дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.