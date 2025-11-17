В Подмосковье прошли всемирные выставки собак всех пород

В эти выходные, с 15 по 16 ноября, в Красногорске на территории Международного выставочного комплекса «Крокус Экспо» прошли всемирные выставки собак всех пород — «Евразия. Кубок президента РКФ 2025» и «Евразия. Кубок СНГ 2025». Мероприятие собрало более 20 тысяч участников и гостей из 40 стран мира. Россию представляли конкурсанты из более чем 950 населенных пунктов страны. Неотъемлемой частью стал обязательный ветеринарный контроль всех собак-участниц, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 2 дня мероприятия ветеринары ведомства осмотрели 9 тысяч собак более 250 пород. Ветеринарный контроль включал проверку вакцинаций против чумы плотоядных, парвовирусного энтерита, бешенства и других инфекций, а также профилактических обработок от паразитов. Кроме этого, специалисты оценивали общее состояние здоровья животных на предмет видимых признаков заболеваний и проверяли наличие микрочипа или клейма.

Помимо общего осмотра, ветеринарные специалисты зарегистрировали в государственной информационной системе КАС «Ветеринария» 31 собаку. Такая регистрация требуется только для животных, участвующих в международном или межрегиональном перемещении, а также для участия в специальных конкурсах. Всего было оформлено 39 сопроводительных ветеринарных документов, включая разрешения на выезд за пределы Московской области и подтверждения вакцинаций.

