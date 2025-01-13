В Подмосковье прошли уроки «Разговоры о важном» в честь Дня российской печати

13 января во всех школах и организациях СПО Московской области прошли занятия из образовательного цикла «Разговоры о важном», посвященные Дню российской печати. Эти уроки были направлены на повышение информационной культуры учащихся и обсуждение роли средств массовой информации в современном обществе, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках занятий учащиеся вместе с преподавателями говорили о самоотверженном труде работников СМИ, об их ответственности за качественное и оперативное информирование общественности. Также студенты и школьники узнали о значении Дня российской печати, который отмечается в честь начала издания первой русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра Первого в 1703 году.

«Сегодня мы не только чествуем журналистов и редакторов, но и обсуждаем, как важно критически воспринимать информацию и доверять только проверенным источникам», — отметили преподаватели Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что проведение таких уроков стало важной инициативой, позволяющей учащимся лучше понять, как информация формирует общественное мнение, и осознать значимость профессии журналиста в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.