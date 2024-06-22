В Подмосковье прошли мероприятия в День памяти и скорби

«Единая Россия» и МГЕР организовали в Подмосковье мероприятия в День памяти и скорби. Они прошли в каждом муниципалитете региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Утром 22 июня 1941 года войска фашистской Германии внезапно атаковали западную границу Советского Союза. Они нанесли бомбовые авиаудары по городам и воинским соединениям. Так вероломно началась самая разрушительная война в истории человечества. Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил выдающуюся стойкость советского народа, который через долгих 1418 дней одержал сокрушительную победу над захватчиками.

«Фашисты были уверены, что их жд5т быстрая победоносная прогулка, но сильно просчитались. На их пути встал великий народ, который не дал отобрать свободу и родную землю. На битву со злом поднялась вся страна — мужчины, женщины, старики и дети. Трагичная, страшная, кровопролитная война унесла жизни 27 миллионов человек и навсегда оставила рубцы на сердцах тех, кто выжил. Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они — пример мужества и непоколебимой любви к Родине», — заявил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что на примерах своих дедов и прадедов выросли новые поколения защитников России. Сегодня они ведут непримиримую борьбу с нацизмом в зоне специальной военной операции.

«Благодаря храброму русскому воину даже в самые непростые времена Россия оста5тся великой и непобедимой! Вечная слава защитникам нашей Отчизны. Вечная память павшим Героям. Их подвиг бессмертен», — добавил Брынцалов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Памятные мероприятия в городских округах Подмосковья начались в ночь с 21 на 22 июня. Они продолжатся до конца дня.

Так, более 5 тысяч свечей зажгли в Истре в честь павших Героев Великой Отечественной войны. Акция памяти прошла у мемориального комплекса «Воинам-сибирякам» в пос5лке Снегири.

«Нам было, что защищать. К моменту вторжения нацистов на территорию Советского Союза была захвачена почти вся Европа. Но именно наша Родина не просто сдержала удар, а обратила вспять коричневую чуму, задавив е5 в корне. Как показывает нынешняя действительность — об этом нельзя забывать», — сказала глава Истры, член Генерального Совета «Единой России» Татьяна Витушева.

В Подольске, на площади Славы зажглись 11 тысяч свечей. Каждый участник, среди которых жители округа, единороссы, молодогвардейцы, заж5г свою, вспоминая тех, кто сражался за Родину на поле боя, ковал Победу в тылу. Тысячи огней сложились в орден Отечественной войны.

Секретарь подольского отделения «Единой России» Григорий Артамонов подчеркнул, что Подольск по праву гордится ратными подвигами своих жителей.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«В первый же день Великой Отечественной войны промышленность города перестроила работу на военный лад, освоив производство необходимой для фронта продукции. В тревожные октябрьские дни 41-го, когда немцы стояли в 30 км от Москвы, перед трудящимися города была поставлена задача создать мощную оборону. Всемерную помощь фронту начали оказывать более 33 тысяч тружеников тыла, к станкам встали женщины и подростки, комсомольско-молод5жные бригады. „Вс5 для фронта. Вс5 для Победы!“, — сказал секретарь подольского отделения партии „Единая Россия“ Григорий Артамонов.

Более 700 свечей зажгли в Люберцах в память о героях Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло на площади у Вечного огня.

«Каждая эпоха рождает своих героев. Помнить героев и передать эту память потомкам — наш святой долг», — сказал глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии Владимир Волков.

Он подчеркнул, что более 50 тысяч люберчан ушли на фронт, 18 тысяч — не вернулись домой.

В Серпухове мероприятие прошло на площади Славы. Здесь «Единая Россия» и МГЕР выложили картину с изображением Ордена Отечественной войны с георгиевской лентой. Мерцающие огоньки сложились в надпись «Серпухов помнит».

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Активисты подмосковной МГЕР на Перемиловской высоте в Яхроме выложили очертания знаменитой реактивной системы залпового огня «Катюша». Частью композиции стала надпись «Рубеж обороны».

Площадку для огненной картины выбрали не случайно: именно здесь проходил рубеж, где 5 декабря 1941 года советские войска сумели остановить немецких захватчиков. Это крайняя восточная точка их продвижения на фронтах севернее Москвы. После освобождения Яхромы солдаты Красной армии начали победное контрнаступление.

«Эта акция — символ нашего единства и возможность еще раз почтить память ушедших героев. Это повод рассказать подрастающему поколению о том, какой подвиг совершили наши прадедушки и прабабушки, какой ценой досталась Победа. В День памяти и скорби мы проводим памятные акции по всей Московской области — зажигаем свечи, организовываем торжественные митинги в местах боевой славы, проводим исторические лекции. Мужество и самоотверженность советского народа не должны быть забыты», — сказала руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», депутат Совета депутатов города Серпухов Диана Алумянц.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.