В Подмосковье прошли мероприятия, посвященные Дню молодежи

Ежегодно в РФ отмечается национальный праздник, посвященный молодым гражданам страны. До 2022 года молодых россиян чествовали 27 июня, но в 2023 году президент России Владимир Путин указом перенес праздник на последнюю субботу июня, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в День молодежи вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в ДК «Балашиха» вручили золотые медали выпускникам. Поздравил виновников торжества, а также их родителей и учителей с таким серьезным достижением.

«Меня всегда восхищала энергичность, амбициозность и креативность наших ребят. Вы добиваетесь высоких результатов в учебе, спорте, творчестве и занимаетесь общественной деятельностью. Кто-то уже проявил себя в работе, а кто-то успел создать семью. Мы, со своей стороны, стремимся сделать так, чтобы вы хотели жить и трудиться на подмосковной земле. Чтобы вы видели для себя хорошие перспективы и были уверены в завтрашнем дне. Наш регион продолжает динамично развиваться, открываются современные производства и рабочие места», — отметил Брынцалов.

Он также сказал, что одна из главных целей, которая сейчас стоит перед нашей страной — это технологическая независимость.

Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по организации волонтерской деятельности Александр Толмачев отметил, что в своем Послании Федеральному Собранию, Президент Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта — «Молодежь России».

«Отлично понимаю и разделяю надежды и мечты ребят. Все это помогает решать проблемы молодых, потому что я вижу ситуацию изнутри, у нас одна точка зрения, мы говорим на одном языке. В преддверии праздника я занял пост заместителя председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, и теперь возможностей для помощи юным станет больше. Самореализация, создание счастливой семьи, открытые дороги к успеху для каждого молодого гражданина — вот ключ к процветанию всей России», — сказал Александр Толмачев.

По его словам, в этот праздничный день отделения партии «Единая Россия» по всему Подмосковью, в каждом городском округе приготовили подарки. Более 7 тыс. молодых людей станут участниками торжеств. Проводятсятурниры для киберспортсменов, награждаются волонтеры, молодогвардейцы. Особое внимание уделяем молодым участникам СВО, проходящим лечение в госпиталях и реабилитацию в санаториях.

Депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин вручил грамоты и памятные подарки щелковским волонтерам «Молодой Гвардии», отметив их вклад в развитие молодежной политики в городском округе и партии «Единая Россия».

«Желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать трудиться с таким же энтузиазмом и направлять свою работу на благо нашей страны и ее граждан. Пусть ваша инициативность и целеустремленность послужат вдохновением для других», — сказал в своей поздравительной речи Владимир Шапкин.

В Воскресенске победитель предварительного голосования «Единой России» Сергей Слепов встретился с участником СВО Захаром, поздравил с праздником и подарил памятные подарки от партии. На фронте он получил серьезную травму и сейчас находится на реабилитации. Сергей Слепов поздравил бойца с наступающим праздником и подарил подарок от партии.

«Отрадно видеть, что в нашем округе есть такие самоотверженные молодые люди. Захару всего 24 года, а он уже повоевал за родную страну. Хочется от всего сердца поздравить молодых людей с праздником, который символизирует энергию, силу и надежды нового поколения. Ваша отвага и решимость в защите и служении Родине вдохновляют молодых людей по всему миру», — отметил Сергей Слепов.

В Егорьевске единороссы также навестили участника специальной военной операции Дмитрия, находящегося дома на лечении после ранения. Они вручили медаль Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» «За ратную доблесть» и поздравили с наступающим Днем молодежи.

В Дмитровском округе местное отделение «Единой России» организовало кибертурнир по Mortal Kombat. В киберсхватке приняли участие сторонники партии, члены «Молодой Гвардии», дети из семей участников СВО, а также жители округа. По итогам турнира депутат фракции «Единая Россия» Денис Успехов наградил победителей сертификатами от Another World | VR арены в Дмитрове и благодарственными письмами от партии.

«Турнир вызвал живой интерес у молодежи. Во время соревнования ребята не только проявили себя в боях, но и получили заряд положительных эмоций на целый день», — отметил Денис Успехов.

«Единая Россия» в Подмосковье активно работает над созданием условий и возможностей для развития молодых людей и реализации потенциала для достижения успеха в своих профессиональных и личных сферах.

«В Подмосковье больше 2 миллионов молодых ребят. Все они очень разные, со своими интересами, увлечениями, мировоззрением. Но всех их объединяет желание развиваться, расти, становиться лучше, помогать развиваться Московской области. Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего», — добавила Министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.